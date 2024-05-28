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تضخم أسعار الجملة للخدمات في اليابان يبلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من 30 عاما

تضخم أسعار الجملة للخدمات في اليابان يبلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من 30 عاما
بلومبرغ
  • الثلاثاء 28 مايو 2024 10:15 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 28 مايو 2024 10:26 صباحا

أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار الجملة للخدمات في اليابان خلال أبريل الماضي 2.8 % سنويا، وهو أعلى معدل للزيادة منذ سبتمبر 1991، مع استبعاد الفترة التي تأثرت فيها الأسعار بزيادات ضريبة القيمة المضافة، حيث كان متوسط توقعات المحللين لارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي 2.3 % فقط.

ويعد البنك المركزي مؤشر أسعار الجملة للخدمات عنصرا رئيسا في تقدير انتشار التضخم في الاقتصاد الياباني كله، ما يعني أن ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ عقود يعني إمكانية استمرار معدل التضخم المرتفع حاليا في اليابان، وهو ما يعزز التوقعات بإقدام البنك المركزي على زيادة أسعار الفائدة الرئيسة.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات في اليابان نتيجة ارتفاع الأجور خلال العام الحالي.

وذكر أكبر تجمع للنقابات العمالية في اليابان أن أعضاءه حصلوا على زيادات في الأجور خلال مفاوضاتهم مع أصحاب العمل في العام الحالي تزيد على 5 %، في حين كانت الزيادة في أجور عمال الخدمات في قطاعي تجارة التجزئة والاتصالات أكبر من متوسط الزيادة العامة في الأجور.

 

 

 

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