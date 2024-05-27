القطاع الخاص يضخ 1.5 مليار ريال لإغلاق مشروع خزن مياه في مكة

أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع الخزن الإستراتيجي المستقل للمياه المحلاة في جعرانة بمكة المكرمة بسعة تخزينية مليوني متر مكعب، إضافة إلى إنشاء خزن تشغيلي بسعة 500 ألف متر مكعب للإسهام في دعم منظومة التوزيع.

وعدّ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، المشروع، هو الأول من نوعه بمشاركة القطاع الخاص، وذلك بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمياه، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الأصول (BOOT) وسيكون التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027.

وأشار القريشي إلى أن مدة الاتفاقية 30 عاما، حيث سيضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال، وسيحقق المشروع وجودا للمياه المخزنة بنسبة 100%، إضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.

الجدير بالذكر أن المشروع لاقى اهتمام 34 شركة من بينها 21 شركة سعودية، وتم تأهيل 8 متقدمة منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات مكونة من 5 شركات محلية و3 عالمية والتحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة رؤية العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وشركة طاقة.

وسيسهم المشروع في تحسين سلاسل إمداد المياه لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة وضيوف الرحمن.

ويأتي المشروع امتدادا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع عديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ونقل المياه المستقلة ومعالجة مياه الصرف الصحي.