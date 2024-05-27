«SRC» توقع اتفاقية مع «العربي» لشراء محفظة تمويل عقاري بـ 500 مليون ريال

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية جديدة لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 500 مليون ريال سعودي مع البنك العربي الوطني (anb).

وتأتي الاتفاقية امتدادا لجهود الشركة المتواصلة لدعم سوق التمويل العقاري السكني في السعودية، من خلال التوسع في إعادة التمويل العقاري، وتقديم حلول SRC لجهات التمويل العقاري لدعم النمو.

وتعد الاتفاقية الثانية التي تجمع SRC والبنك العربي الوطني anb، ما يبرهن على التزام الطرفين بالإسهام في دعم سوق التمويل العقاري السكني في السعودية، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعيا منهما للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

وأوضح مجيد العبدالجبار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقاري السكني في السعودية والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع البنك العربي الوطني، حيث ستسهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق وتحقيق النمو في إجمالي قيمة محافظ التمويل العقاري السكني في السعودية، مضيفا أن الاتفاقية تمثل امتدادا للتعاون الناجح مع البنك العربي الوطني، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان.

من جهته، قال عبيد الرشيد الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb: إن استمرار الشراكة الإستراتيجية مع SRC يأتي تجسيدا للرؤية المشتركة تجاه دعم سوق الإسكان في السعودية، كما تعبر عن الالتزام بدورنا في تعزيز قطاع التمويل العقاري وقطاع الخدمات المالية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان المنبثق عن رؤية السعودية 2030.

وجاءت الخطوة ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية الرائدة في السعودية بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، حيث تقدم الشركة حلولا لإدارة السيولة والأخطار ضمن الميزانيات العمومية، بهدف دعم جهود جهات التمويل وتعزيز قدرتها على النمو في سوق التمويل العقاري بما يرفع من نسب التملك للمنازل في السعودية.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية 2030، لتكون ركيزة ومحفزا رئيسا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في السعودية، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري.

وتهدف الشركة ضمن رؤيتها إلى تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري، كما أنها تحرص على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري السعودي وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق مزيد من النمو في نسب تملك المواطنين للمنازل.