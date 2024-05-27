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الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تراجع عوائد السندات

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تراجع عوائد السندات
رويترز
  • الاثنين 27 مايو 2024 8:15 مساء
  • حدثت فى الاثنين 27 مايو 2024 8:23 مساء

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم مع تراجع عوائد السندات الحكومية وسط تلميحات تشير إلى احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وذلك رغم ضعف التداول بالتزامن مع عطلات في بعض الأسواق العالمية الرئيسة.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود بنحو 0.3 في المائة ليقترب من مستوى مرتفع غير مسبوق سجله هذا الشهر.
وذكر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي أن البنك لديه متسع لخفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم، ولكن عليه التأني في عملية التيسير النقدي حتى لو كان اتجاهها جليا بالفعل.
وتراجعت عوائد السندات الحكومية في جميع أنحاء القارة مع وصول العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.547 في المائة.
وتترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مايو يوم الجمعة، ومن المقرر أيضا إصدار بيانات التضخم في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا على مدار الأسبوع.
ومن المرجح أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، إذ تظهر الرهانات احتمالا يزيد على 90 % للسير في هذا الاتجاه، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
ومن الممكن أن تساعد بيانات التضخم الأمريكية، المقرر صدورها أيضا يوم الجمعة، المتداولين على استنباط موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام وعدد التخفيضات. وكان التداول ضعيفا مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة وبريطانيا بمناسبة عطلة عامة.
وأغلقت معظم القطاعات الرئيسة على مؤشر ستوكس 600 على صعود بقيادة مؤشر شركات المرافق الذي ربح 1.1 % في حين ارتفع مؤشر شركات السيارات 1 %.

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