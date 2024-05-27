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  • تخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل فرد في اكتتاب "فقيه"

تخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل فرد في اكتتاب "فقيه"

تخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل فرد في اكتتاب "فقيه"
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 27 مايو 2024 4:00 مساء
  • حدثت فى الاثنين 27 مايو 2024 4:18 مساء

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد وتخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وقالت في بيان عبر "تداول"، إنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 1.4075% على أساس تناسبي. علما أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بداية من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفادها.

 

 

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم 21 مايو 2024 وانتهت في يوم 22 مايو 2024. وقد اكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة 4,980,000 سهم بنسبة 10 % من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 57.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.

 

تفاصيل اكتتاب الأفراد للشركة:

 

- عدد المشاركين الأفراد 1,340,178 مكتتبا

 

- الأسهم المطروحة للأفراد 4,980,000 سهم.

 

- سعر الطرح 57.5 ريال للسهم.

 

- تغطية الأفراد 14.5 مرة.

 

- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 4,150,835,013 ريالا سعوديا.

 

- التخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل فرد.

 

- تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 1.4075 %.

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