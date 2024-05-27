"المسار الرياضي" يضاعف الاستثمار في الصندوق العقاري الخاص إلى ملياري ريال

أعلنت مؤسسة المسار الرياضي مع كل من شركة أجدان للتطوير العقاري، وشركة البلاد المالية، مضاعفة قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار العقاري الخاص "المسار الرياضي العقاري 1" بقيمة مليار ريال، ليصل إجمالي قيمة الصندوق إلى ملياري ريال ممثلا بذلك إحدى أبرز الشراكات الناجحة، ونموذجا فريدا للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وبموجب هذا الإعلان، سيتم إضافة 19 ألف متر مربع على المساحة الأصلية للمشروع لتصبح بذلك المساحة الإجمالية للمشروع 39 ألف متر مربع، وستقوم شركة أجدان للتطوير العقاري بأعمال التطوير والتسويق والتشغيل، إلى جانب شراكتها كمستثمر رئيس في الصندوق، فيما تتولى شركة البلاد المالية مهام إدارة الصندوق وتستمر "شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري" بكونها شريكا رئيسا بحصة الأغلبية في الصندوق.

ويستهدف المشروع تطوير وتشغيل مجموعة متنوعة من مباني المكاتب الإدارية والمباني السكنية والتجارية والترفيهية التي سيتم تنفيذها وفقا للكود العمراني للمسار الرياضي المستمد من مبادئ العمارة السلمانية، وتفوق مسطحات البناء 240 ألف متر مربع بإجمالي مساحات تأجيرية تتجاوز 100 ألف متر مربع، ما يوفر تجربة حيوية للسكان والزوار على حد سواء.

يذكر أن منطقة الفنون هي إحدى مناطق مشروع المسار الرياضي الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، والتي تمتد على مساحة تبلغ 184 ألف متر مربع، وستضم مكونات متنوعة وفريدة تتميز بالأنشطة الترفيهية، وتشتمل على مسارات للمشاة والدراجات الهوائية؛ ومن المقرر أن تصبح مركزا حيويا للتنقل المستدام، مراعيا أعلى معايير المحافظة على البيئة، فضلا عن تميز المشروع بمعالم استثنائية تضيف رونقا لمسارات التنقل الموجودة فيها.

ويعد مشروع "المسار الرياضي" أحد المشاريع الكبرى لمدينة الرياض، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتاريخ 12 رجب 1440 الموافق 19 مارس 2019، ويحظى بمتابعة واهتمام من الأمير محمد بن سلمان ويمتد المشروع بطول يتجاوز 135 كيلومترا على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، ويتضمن 4.4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، وأكثر من 50 موقعا للرياضات المتنوعة ومساحات استثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين متر مربع.