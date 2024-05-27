الأندية السعودية تتصدر التصنيف الآسيوي بقيمة سوقية 4 مليارات ريال

سجلت الأندية السعودية الدرجة الأعلى في تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الأندية في موسم 2023/2024 بـ27.1 نقطة، ليمنح للأندية السعودية الحد الأعلى من المقاعد في بطولاته لموسم 2025/2026.

وكسرت الأندية السعودية حاجز الـ100 نقطة، ليصل مجموع رصيدها إلى 103.148 نقطة، متقدمة على اليابان 96.999 نقطة، وكوريا الجنوبية 93.600 نقطة، اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وعد مختصون في القطاع الرياضي هذه الأفضلية الآسيوية للأندية السعودية نظير ارتفاع القيمة السوقية للدورية 4 مليارات ريال وجلب نجوم كبار أسهموا في رفع المستوى الفني للدوري لتحصل الأندية على أكبر حصص من المقاعد الآسيوية.

ونجحت الأندية السعودية في تحقيق أكبر مجموع نقطي في موسم واحد (27.1 نقطة) لتتصدر القارة للمرة الثانية بعد موسم 2019 لتعادل اليابان (مرتين) وذلك بحسب ما نشره الاتحاد القاري على موقعه الإلكتروني.

وحجزت الأندية السعودية خلال الموسم الجاري في حصول أنديتها (الهلال حامل لقب نسختي 2029 و2021، النصر، الاتحاد، والفيحاء) أماكنها بالأدوار الإقصائية من البطولة الأولى على صعيد الأندية في القارة.

وعلى صعيد المقاعد المخصصة في مسابقات الأندية الآسيوية لموسم 2025/2026، تصدرت السعودية كذلك الطريق في الغرب مع 3 أندية حصلت على دخول مباشر إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين سيتأهل فريق رابع من أجل تمثيل السعودية في دوري أبطال آسيا.

وقال المدرب الوطني عبد الله الكلثم تصدر السعودية التصنيف القاري بالطبيعي، ولا سيما أن القيمة السوقية والفنية لأندية الدوري ارتفعت بجلب النجوم ذوي القيمة المضافة "الأندية السعودية تتأهل كلها للأدوار الإقصائية، وتفاصيل صغيرة حرمتهم في هذه النسخة من تحقيق اللقب".

وأضاف "ما حدث في المنافسة المحلية مرآة لما نشاهده قاريا، دوري يضم نجوما على مستوى كبير في كل الأندية، مباريات الدوري هنا ولأغلب الأندية الأقوى، اللاعبون المحترفون الأجانب بصمتهم أصبحت ظاهرة على مستوى لاعبينا، وإذا استمرينا محليا بهذه القوة سنستمر في كوننا الأفضل في القارة".

