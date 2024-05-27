تعاون بين "روشن" و"سمة" لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري وتسهيل تملك المنازل

وقعت مجموعة "روشن"، المطور العقاري المملكوة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" لتحسين تجربة عملائها في شراء المنازل.

وتهدف "روشن" من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمسكن ملائم يلبي احتياجاتهم في مختلف المناطق السعودية وتحسين المشهد الحضري بمواصفات عالمية تتماشى مع أهداف رؤية 2030، فيما ستمكن "سمة" ستمكن عملاء المجموعة من اتخاذ قرار شراء منازلهم بناء على معلومات وبيانات مالية كاملة

يذكر أن سمة، تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والمحدثة وضمان تبادلها بين الأعضاء بدقة وشفافية، للتنبؤ بالمخاطر المصاحبة للتعاملات الائتمانية، ومن ثم اتخاذ القرارات التمويلية السليمة، حيث تمكنت من خلال شركة قرار، من إيجاد مزيد من الحلول الاستثنائية التي تتصف بالشمولية والتكاملية، وتوفير برامج متطورة لتقديم حلول إدارية مصممة وفقا لمتطلبات الجهات التمويلية، لمواجهة تحديات الأعمال وإعطاء مخرجات مستدامة.