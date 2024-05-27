صندوق الاستثمارات يطلق "نيو للفضاء" لتمكين قطاع صناعات الفضاء السعودي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس مجموعة نيو للفضاء (NSG)، لتكون شركة وطنية تعمل على تحفيز خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في السعودية وتطوير قدرات تسهم في تعزيز مكانة القطاع المحلي في هذا المجال المتنامي عالميا. وستستثمر في الأصول والقدرات المحلية والدولية وفرص الاستثمار الواعدة لتحفيز تطوير وتوطين الخبرات المتخصصة.

وستركز المجموعة على تطوير واستخدام أحدث التقنيات في صناعات الفضاء من خلال أربع وحدات أعمال رئيسة هي : اتصالات الأقمار الصناعية، رصد الأرض والاستشعار عن بعد، الملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء؛ إلى جانب صندوق رأس مال استثماري جريء للاستثمار في مجال الأقمار الصناعية والفضاء.