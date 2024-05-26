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السعودية تستضيف شركات سفر عالمية لدعم السياحة في الشرق الأوسط

السعودية تستضيف شركات سفر عالمية لدعم السياحة في الشرق الأوسط
"الاقتصادية" من الرياض
  • الأحد 26 مايو 2024 9:30 مساء
  • حدثت فى الأحد 26 مايو 2024 9:33 مساء

ينطلق الاثنين معرض الرياض الدولي للسفر 2024، في نسخته الـ14، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لتقديم مجموعة من المعارض والتجارب التفاعلية المتنوعة لعدد من الدول السياحية على مستوى العالم، إضافة إلى دعم فرص التنمية والاستدامة في قطاع السياحة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
 ويعد المعرض من الأنشطة السياحية البارزة في السعودية، حيث يوجد فيه نخبة متميزة من شركات السياحة والسفر العربية والعالمية، إضافة إلى عديد من محبي السفر والسياحة، والخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ما يكسبه زخما كبيرا ستكون له مردودات إيجابية على الاقتصاد السعودي من ناحية وعلى السعودية كواحدة من المقاصد السياحية القوية في المنطقة.
وأكدت هيئة تنشيط السياحة الأردنية -وفقا لبيان صادر عنها- رغبتها في زيادة السياحة من السوق السعودية، وأنها تضع خططا وإستراتيجيات طموحة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح السعوديين لزيارة عَمّان من خلال الترويج لعديد من المميزات والوجهات ومعالمها السياحية في السوق السعودية، حيث يتجاوز عدد زائريها من السياح السعوديين مليون شخص سنويا.

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