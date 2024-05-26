الاتحاد يقدم 32 مليون دولار لإيدرسون والنصر يبحث عن حارس

يستهدف نادي الاتحاد التعاقد مع البرازيلي إيدرسون مورايس حارس فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، في فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لتقارير صحافية.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي الاتحاد قدم عرضا مبدئيا لضم إيدرسون مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 31.8 مليون دولار)، حيث ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في صيف 2026.

وأصيب إيدرسون (30 عاما) بكسر في عظم العين خلال مواجهة توتنهام في الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وغاب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي خسره مانشستر سيتي أمام غريمه مانشستر يونايتد 1 / 2 أمس، فيما أعلن الاتحاد البرازيلي، عن غيابه عن بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق 20 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر التقرير أن نادي النصر يفكر في إيدرسون، إذ يتطلع إلى استبدال الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

وانتقل إيدرسون إلى مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 قادما من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو، فيما تبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.