"سبل" يواصل استعداداته لموسم حج 1445هـ

يواصل البريد السعودي "سبل" استعداداته لموسم حج هذا العام 1445 هـ بحزمة من الخدمات، حيث تم تخصيص فترة عمل تستمر على مدى شهرين متتالين، تبدأ من 15 ذي القعدة الحالي، وتنتهي في 15 محرم القادم، وذلك بتسخير كافة القطاعات ذات العلاقة بهدف تقديم العديد من الخدمات ومنها خدمات طرود الحج والعمرة، التي تستهدف شحن الطرود من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى دول الحجاج.

ويقدم البريد السعودي خلال موسم حج هذا العام خدماته لـ 121 جهة حكومية عبر خدمة البريد الرسمي، وتواجد 570 موظفا و 4 عربات SPL GO ، و53 سيارة خدمة ونقل الطرود، فضلا عن 21 دراجة نارية و 32 سكوتر في المشاعر المقدسة لتسهيل سرعة التنقل، بالإضافة إلى 45 منفذ بيع في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وتأتي مشاركة البريد السعودي في موسم الحج للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، بتصميم مبادرات متطورة تتناسب مع احتياجات قطاع الحج والعمرة، والالتزام بتحسين تجربة ضيوف الرحمن عبر تقديم خدمات تكاملية ولوجستية باحترافية وجودة عالية، مع تعزيز دور البريد السعودي "سبل" في دعم قطاع الحج والعمرة عبر تفعيل العديد من الشراكات والتكامل مع القطاع الحكومي والخاص.