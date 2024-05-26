«الاقتصادية» ترصد أبرز المؤشرات لشركات الموارد البشرية السعودية بعد طرح سماسكو

بدأ اليوم الأحد اكتتاب الأفراد في 12 مليون سهم من أسهم شركة سماسكو المتخصصة بقطاع الموارد البشرية، ويستمر يومين، فيما تمت تغطية حصة المؤسسات 128 مرة.

وبالتزامن مع الاكتتاب؛ تستعرض وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" أبرز المؤشرات المالية للشركة ومنافسيها في السوق، استنادا إلى نشرة إصدار "سماسكو" والبيانات المالية لشركتي مهارة والموارد المدرجتين في سوق الأسهم السعودية، العاملتين معها في نفس النشاط.

الاقتصاد والقطاع

تشير نشرة إصدار سماسكو إلى أن الناتج المحلي الاسمي مرشح بنمو سنوي مركب 2 % بين عامي 2022 و2025، ما يرفع الطلب على خدمات القوى العاملة، مع توقعات أن يؤدي النمو الاقتصادي حتى 2030 إلى توفير مليوني فرصة عمل.

حاليا تضم السعودية 46 شركة في مجال خدمات القوى العاملة لقطاعي الأعمال والخدمات المنزلية، ويبلغ حجم السوق 12.6 مليار ريال.

وتستحوذ أكبر ست شركات على ما بين 50 إلى 60 % من السوق، فيما تبلغ حصة "سماسكو" ما بين 14 و16 %، ومهارة ما بين 13 و15 % ، ثم الموارد بين 9 و11 %.

التوظيف المؤقت هو النشاط الأساسي للشركات المتخصصة في القوى العاملة، ويشمل التوظيف وإدارة وإعداد كشوف الرواتب ومعالجة طلبات التأشيرة وغيرها، ويشكل قطاع الأعمال 70 % من السوق، فيما الأفراد أو العمالة المنزلية 30 %.

ومن المتوقع تحقيق سوق خدمات القوى العاملة لقطاع الأعمال نموا سنويا مركبا 7 % من 2022 إلى 2027.

أما قطاعا الإنشاءات والبيع بالتجزئة أكبر القطاعات حصة من العمالة، فمتوقع تحقيقهما نموا سنويا مركبا 7 % خلال الفترة المذكورة بدعم المشاريع العملاقة والمدن الكبرى في البلاد.

شركة سماسكو

تشمل الأنشطة الرئيسة للشركة، وكالات التشغيل وأنشطة وكالات التشغيل المؤقت، ويمثل قطاع الأعمال ركيزة أساسية للشركة (الشركات الخاصة والحكومية وشبة الحكومية) مشكلا 70 % من الإيرادات في 2023، فيما قطاع الأفراد 30 % وهو قطاع العمالة المنزلية المقيمة وبالساعة.

400 مليون ريال رأس المال الحالي للشركة موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية "ريال" للسهم.

كبار الملاك

أكبر المساهمين في شركة سماسكو، هم: شركة الحلول المتكاملة القابضة بنسبة 70 %، وشركة رفيد المتقدمة للاستثمار 7.5 %، وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة 5 %، وشركة معالم الماسة العقارية 5 %، بجانب مساهمين آخرين بحصة 12 %.

الشركات التابعة

تملك شركة سماسكو 5 شركات نسبة 100 %، وهي: الشركة السعودية للخدمات اللوجستية المحدودة (تسهم بـ4.3 % من الإيرادات)، شركة ترحاب لتجارب العملاء (0.9 % مساهمتها في الإيرادات)، وشركة سنيم للاستثمار، شركة رموز التطوير للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة مركز حلول الأعمال الخاصة المحدودة (تحت التصفية).

وبحسب النشرة، فإن 99.7 % من إيرادات الشركة تأتي من الشركة الأم (الشركة السعودية لحلول القوى البشرية - سماسكو).

الإيرادات بحسب القطاع

خلال 2023 شكل قطاع الأعمال (الشركات الخاصة والحكومية وشبة الحكومية) 70 % من إيرادات "سماسكو" (53 % الشركات الخاصة و17 % للشركات الحكومية وشبة الحكومية)، فيما الأفراد 30 %.

يسهم قطاع البتروكيماويات بأعلى حصة من إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023، بنحو 27 %، ثم التشييد 22 %، والمرافق 12 %، فيما قطاعات الضيافة والتجزئة والرعاية الصحية بـ9 % لكل منهم.

وفيما يخص العملاء، فأكبر 5 عملاء للشركة منهم يمثلون 17.8 % من إيرادات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023.

واستقطبت الشركة عمالة من 40 دولة، فيما 93 % منها من دول رئيسة، هي: الهند وإندونيسيا وأوغندا ونيبال وبنجلادش وباكستان.

ويبلغ متوسط عدد العمالة لدى الشركة كما في نهاية سبتمبر 2023، نحو 37.4 ألف شخص، 59 % منهم لقطاع الأعمال و41 % بقطاع الأفراد.

جغرافيا، توجد الشركة في الرياض والدمام والمدينة وتبوك وجدة والطائف ومكة المكرمة ووالطائف وخميس مشيط.

المؤشرات المالية والهوامش

تتباين معدلات النمو/التراجع في إيرادات الشركة، حيث تراجعت 6 % خلال 2021، ثم ارتفعت 7 % في 2022، قبل أن تتراجع مجددا في 2023 بنسبة 1 % إلى 1.8 مليار ريال، نتيجة انخفاض الإيرادات من قطاع الأعمال مقابل ارتفاع الإيرادات من قطاع الأفراد، بجانب ارتفاع تكاليف تمويل ومصروفات الزكاة.

وبعد تراجعه في 2021، نما الربح التشغيلي 5 % و4 % عامي 2022 و2023 على التوالي، مسجلا 166.3 مليون ريال العام الماضي.

أما صافي الربح فارتفع 9 % في 2021، ثم استقر تقريبا في 2022، قبل أن يرتفع 11 % في 2023 إلى 166.3 مليون ريال.

جاء الارتفاع في الربح بسبب ارتفاع الإيرادات الأخرى الناتج عن عوائد مرابحات إسلامية، إضافة لتضمن عام 2022 خسائر من عمليات متوقفة نتيجة تنازل الشركة عن حصتها في شركتي إسناد وأريب لشركة الحلول المتكاملة القابضة.

واستقر هامش الربح التشغيلي في 2023 عند 9 % مع ارتفاع التكاليف التشغيلية مقابل تراجع الإيرادات، فيما ارتفع هامش صافي الربح من 8 % إلى 9 % نتيجة الإيرادات الأخرى.





مقارنة سماسكو بالشركات المنافسة

قارنت "الاقتصادية" 11 مؤشرا ماليا لشركات الموارد البشرية، وأظهرت تفوق "سماسكو" في 7 مؤشرات، و"الموارد" في 4، فيما جاءت "مهارة" ثالثا في السواد الأعظم من المؤشرات المرصودة جميعا.

نمو الإيرادات والربح التشغيلي والصافي

تفوقت شركة الموارد في نمو الإيرادات خلال 2023 بنسبة 33 %، ثم شركة مهارة 12 %، بينما تراجعت إيرادات سماسكو.

الارتفاع في إيرادات "الموارد" جاء نتيجة زيادة متوسط أعداد القوى العاملة 18 %، وإيرادات قطاعي الشركات والأفراد 39 % و23 % على التوالي.

كذلك تصدرت "الموارد" أعلى نمو في الربح التشغيلي بـ17 %، مقابل 2 % لسماسكو، فيما تراجع 12 % لمهارة.

ونمو الأرباح تصدرته "الموارد" بـ17 % (مع وجود إيرادات أخرى) ثم "سماسكو" 11 %، وتراجع 14 % في "مهارة".

هوامش الأرباح

تصدرت "سماسكو" هامشي الربح التشغيلي وصافي الدخل بـ9 % في المؤشرين، ما يعكس ارتفاع التكاليف في شركتي الموارد ومهارة بمعدل أعلى من "سماسكو".

وبشكل عام، يعكس ارتفاع هوامش الربحيى لدى الشركات في قدرتها على التحكم في التكاليف، ما يمكنها من تحقيق أعلى نسبة أرباح من إيراداتها.

العائد على الأصول وحقوق المساهمين

جاءت "سماسكو" بأعلى عائد على الأصول وحقوق المساهمين بنحو 15 % و32 % على التوالي، تقترب منها "الموارد" بـ14 % و26 % على الترتيب.

ارتفاع العائد على الأصول وحقوق المساهمين، يعد مؤشرا إيجابيا للكفاءة التشغيلية للشركات وربحيتها الجيدة وتوليدها أعلى قدر من الأرباح مقابل كل وحدة من الأصول وحقوق المساهمين.

القيمة الدفترية والمكررات

حققت شركة الموارد أعلى قيمة دفترية بنحو 22.9 ريال (نصيب السهم من حقوق المساهمين وارتفاعه يعد مؤشرا إيجابيا)، فيما كانت القيمة الدفترية لسماسكو ومهارة متقاربة عند 1.3 و1.2 ريال.

ومكرر القيمة الدفترية ومكرر الربحية (كلما انخفض كان أفضل) تفوقت فيهما شركة سماسكو بـ5 مرات و18 مرة، بينما جاء مكرر القيمة الدفترية لشركتي مهارة والموارد قريبة منها عند 5.1 و5.2 مرة على التوالي. وجاءت الموارد قريبة منها في مكرر الربحية بـ20 مرة، وفق إغلاق الخميس الماضي.

عائد التوزيع النقدي

عائد التوزيع النقدي (نصيب السهم من التوزيع مقارنة بسعره) تصدرته أيضا "سماسكو" بـ4 % عن 2023 (وفقا لسعر الاكتتاب)، ثم مهارة 2.7 %، وأخيرا الموارد 2.1 %.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير لا يعد توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية في سوق الأسهم السعودية، حيث تبقى هناك عديد من المؤشرات المالية لم يتسع المجال لمقارنتها.

وحدة التحليل المالي