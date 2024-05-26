الأسهم السعودية تفقد 1000 نقطة من أعلى مستوياتها هذا العام

تجاوزت خسائر مؤشر "تاسي" 1000 نقطة من أعلى مستوياته لهذا العام فاقدا 8 % من قمته التي سجلها في مارس.

وأغلق المؤشر اليوم متراجعا 145 نقطة بـ1.2 % عند 11850 نقطة مسجلا خسائر بلغت 1 % منذ مطلع العام.

وانخفضت قيم التداول 20 % لتسجل 4.4 مليار ريال. جاء ذلك وسط تراجع معظم القطاعات، وكان قطاع البنوك الضاغط الأكبر على المؤشر، حيث تسبب في تعميق خسائره منذ بداية العام إلى 9 %، وتراجع سهم بنك الرياض إلى أدنى مستوى له منذ 2021، بينما سجل قطاع المواد الأساسية أدنى مستوى لهذا العام لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 7 %.

وشهدت السوق تراجع 13 سهم مسجلة أدنى مستوى في عام.

وكانت موجة التراجع قد بدأت مع نهاية الربع الأول، وبداية موسم النتائج المالية للشركات التي جاءت متراجعة 8 %، وتراجع آمال خفض قريب لأسعار الفائدة.

من ناحية فنية، دخلت السوق مرحلة التشبع البيعي، وبلغت منطقة دعم عند المستويات الحالية، ما قد يحدث نوعا من التماسك ومحاولة الارتداد.