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  • الأسهم السعودية تفقد 1000 نقطة من أعلى مستوياتها هذا العام

الأسهم السعودية تفقد 1000 نقطة من أعلى مستوياتها هذا العام

الأسهم السعودية تفقد 1000 نقطة من أعلى مستوياتها هذا العام
أحمد الرشيد من الرياض
  • الأحد 26 مايو 2024 4:30 مساء
  • حدثت فى الأحد 26 مايو 2024 9:46 مساء

تجاوزت خسائر مؤشر "تاسي" 1000 نقطة من أعلى مستوياته لهذا العام فاقدا 8 % من قمته التي سجلها في مارس.
وأغلق المؤشر اليوم متراجعا 145 نقطة بـ1.2 % عند 11850 نقطة مسجلا خسائر بلغت 1 % منذ مطلع العام.
وانخفضت قيم التداول 20 % لتسجل 4.4 مليار ريال. جاء ذلك وسط تراجع معظم القطاعات، وكان قطاع البنوك الضاغط الأكبر على المؤشر، حيث تسبب في تعميق خسائره منذ بداية العام إلى 9 %، وتراجع سهم بنك الرياض إلى أدنى مستوى له منذ 2021، بينما سجل قطاع المواد الأساسية أدنى مستوى لهذا العام لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 7 %.
وشهدت السوق تراجع 13 سهم مسجلة أدنى مستوى في عام.
وكانت موجة التراجع قد بدأت مع نهاية الربع الأول، وبداية موسم النتائج المالية للشركات التي جاءت متراجعة 8 %، وتراجع آمال خفض قريب لأسعار الفائدة.
من ناحية فنية، دخلت السوق مرحلة التشبع البيعي، وبلغت منطقة دعم عند المستويات الحالية، ما قد يحدث نوعا من التماسك ومحاولة الارتداد.

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