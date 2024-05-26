59.5 مليار ريال إجمالي الدعم السكني في السعودية خلال 7 أعوام

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، 978 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر مايو 2024، في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان.

وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، أن إجمالي الدعم لشهر مايو الحالي جرى تخصيصه دعما لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى مايو 2024، بلغ 59.5 مليار ريال.

وقال إن برنامج الدعم السكني يتيح حلولا وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة، منها تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى داعمة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم، مؤكدا على أهمية التزام مستفيدي "البناء الذاتي" تحديث مراحل بناء منازلهم من خلال الخدمة الإلكترونية المتاحة على البوابة الإلكترونية للصندوق لضمان استمرارية الدعم السكني.