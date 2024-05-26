بدء اكتتاب الأفراد في أسهم "سماسكو" اليوم

بدأ اليوم اكتتاب الأفراد في 12 مليون سهم من أسهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية - سماسكو- بسعر 7.50 ريال للسهم، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

وتمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 10 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وتستمر فترة اكتتاب شريحة الأفراد يومين، لتنتهي يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024.

وكانت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي قد أتمت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، مبينة أن المؤسسات المالية المستلمة للطرح هي مصرف الراجحي والبنك الأهلي.

ويذكر أن هيئة السوق المالية قد وافقت في مارس 2024 على طلب الشركة تسجيل وطرح 120 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 % من إجمالي أسهم الشركة، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 1 ريال.