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  • عمومية "الخريف" تقر زيادة رأس المال 40 % لتعزيز مكانتها المالية

عمومية "الخريف" تقر زيادة رأس المال 40 % لتعزيز مكانتها المالية

عمومية "الخريف" تقر زيادة رأس المال 40 % لتعزيز مكانتها المالية
"الاقتصادية" من الرياض
  • الأحد 26 مايو 2024 9:45 صباحا
  • حدثت فى الأحد 26 مايو 2024 10:07 صباحا

وافقت الجمعية العمومية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، على توصية بزيادة رأس المال 40 % لتعزيز مكانة الشركة المالية بما يسهم في تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وقالت الشركة في بيان عبر "تداول"، إن الجمعية وافقت على زيادة إلى 350 مليون ريال وذلك عبر رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، عبر منح سهم واحد مقابل كل 2.5 سهم مملوك.

ووبينت أن أحقية أسهم المنحة ستكون لمالكي الأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في "إيداع" نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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