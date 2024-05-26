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منصة "إكس" تخفي خيار الإعجاب للحفاظ على خصوصية المستخدمين

منصة "إكس" تخفي خيار الإعجاب للحفاظ على خصوصية المستخدمين
سان فرانسيسكو : د ب أ
  • الأحد 26 مايو 2024 9:30 صباحا
  • حدثت فى الأحد 26 مايو 2024 10:09 صباحا

تستعد منصة التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا" لإخفاء استخدام خيار "أعجبني" في التعليق على أي مشاركة قاصرا على صاحب المشاركة، وهو تغيير يمكن أن يربك المستخدمين في معرفة الفارق بين المشاركة التي ردوا عليها بخيار "أعجبني" والمشاركة التي وضعوا عليها خيار إشارة مرجعية.

وبحسب رسالتين لموظفين في شركة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، فإن إخفاء هوية المستخدمين عند النقر على خيار "أعجبني" يستهدف تشجيعهم على التعبير عن إعجابهم بالمحتوى الذي يمكن أن يكون مثيرا دون الخوف على صورتهم أمام العامة.

وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا هو أفضل حل للمشكلات التي تحاول منصة إكس علاجها، مثل مزيد من الإشارات إلى خوارزمياتها حتى تستطيع جعل محتوى صفحة "إكس" أقرب إلى اهتمامات كل مستخدم.

وأضاف "تك كرانش" أن التغيير المنتظر يبدو غير ضروري بصورة ما، لأن المنصة وفرت بالفعل طريقة شخصية لكي يحفظ المستخدم المشاركات التي يريدها على المنصة من خلال الاشارة المرجعية.

وفي حين تستهدف خاصية الإشارة المرجعية على "إكس" مساعدة المستخدم في جمع المشاركات التي قد يريد العودة إليها أو الموضوعات التي يريد قراءتها في وقت لاحق، فإنها يمكن أن تكون أيضا بديلا أكثر خصوصية لاستخدام خيار "أعجبني".

وبحسب منشورات موظفي المنصة فإن المستخدمين لن يكونوا قادرين على رؤية استخدام الآخرين لخيار أعجبني للتعليق على أي مشاركة، كما لن يكون في مقدورهم معرفة المشاركات التي أعجبت مستخدم ما مثلا، من خلال علامة تبويب على صفحته. ورغم أن التغيير المنتظر يمكن أن يكون مفيدا في منع المستخدمين المتطفلين من التطفل على خيارات الآخرين، فإنه أيضا سيقضي على استخدامات مفيدة.

فالمستخدمون الجدد مثلا للمنصة كانوا يلجأون إلى معرفة تفضيلات المستخدمين حتى يعرفوا أفكارهم ويكتشفون الأشخاص المشتركين معهم في الأفكار والاهتمامات والتواصل معهم.

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