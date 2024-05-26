حل مشكلة ظهور الصور بعد حذفها في "آيفون"

يشكو عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد التي تنتجها شركة "أبل" من عودة الصور التي يقومون بحذفها من الأجهزة إليها مرة أخرى.

واستجابة لشكاوى المستخدمين طرحت أبل تحديثا لنظام التشغيل آي.أو.إس 17.5 لحل المشكلة.

وأشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم يحذفون الصور التي تحمل ذكريات سلبية ولا يريدون عودتها إلى أجهزتهم، لكنها تعود بشكل سيء أيضا.

وقالت "أبل" عند الإعلان عن التحديث آي.أو.إس 17.5.1 إن التحديث يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء ويعالج مشكلة نادرة وهي إمكانية ظهور الصور التي تعرضت للتلف في قاعدة البيانات مرة أخرى في مكتبة الصور حتى بعد حذفها.

ومازال من غير الواضح ما إذا كان التحديث سيمنع فقط الصور المحذوفة من الظهور أو أنه يجب حذف الصور بصورة دائمة.

يذكر أن الصور على أجهزة "أبل" لا تحذف فورا عندما يقوم المستخدم بحذفها، وإنما يتم نقلها إلى مجلد الصور "المحذوفة مؤخرا". وتظل الصور في المجلد لمدة 30 يوما بحيث يمكن للمستخدم استعادتها إذا أراد ذلك.

في الوقت نفسه يمكن للمستخدم حذف الصور يدويا من مجلد الصور "المحذوفة مؤخرا" عبر تطبيق "فوتوز" إذا أراد حذفها نهائيا بشكل فوري.

وسيجد المستخدمون الذين يفعلون خاصية التحديثات الآلية خيار تثبيت "آي.أو.إس" أو تثبيت "آي.أو.إس 17.5.1" أما باقي المستخدمين الذين لديهم أحدث أجهزة "أبل" فيمكنهم الدخول إلى قائمة إعدادات لبدء تنزيل التحديث يدويا.