متوسط أسعار البيع يرفع أرباح "أنابيب الشرق" 167 % خلال العام المنتهي في مارس 2024

قفزت أرباح شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، بنحو 167 % خلال العام المالي المنتهي في مارس 2024، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار البيع وانخفاض تكاليف الإنتاج للطن.

وقالت الشركة عبر في بيان "تداول" اليوم، إنها سجلت صافي أرباح بـ 268 مليون ريال العام الماضي مقارنة بـ 100 مليون ريال للعام الذي سبقه، وذلك نتيجة الارتفاع مستمر في متوسط أسعار البيع، إضافة إلى تراجع تكاليف الإنتاج للطن.

وحققت الشركة خلال العام المالي المنتهي في مارس 2024 مبيعات بنحو 1.54 مليار ريال بارتفاع 7.2 %، حيث يرجع ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الطن.

من جهته أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 47.25 مليون ريال أرباح نقدية عن العام 2024، بواقع 1.5 ريال للسهم تمثل 15 % من رأس مال الشركة.

وبينت أن أحقية التوزيعات ستكون لمالكي الأسهم المقيدين في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقا.