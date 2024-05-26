أديس : تشغيل 6 منصات حفر برية في الكويت بـ 2.4 مليار ريال

أعلنت شركة أديس السعودية القابضة المتخصصة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، فوز شركتها التابعة بعقود لتشغيل 6 منصات حفر برية لصالح شركة نفط الكويت.

وقال الشركة في بيان عبر "تداول" اليوم، إن العقد الجديد يتضمن اتفاقات جديدة لتشغيل أربع منصات للشركة العاملة حاليا في الكويت، إلى جانب اتفاقيات لتشغيل منصتين جديدتين.

وبحسب البيان فإن القيمة المتراكمة للعقود شاملة المدة المؤكدة وفترة التمديد الاختياري تقدر بـ 2.42 مليار ريال، حيث تتضمن جميع العقود الستة تشغيل منصات للحفر العميق من فئة المنصات ذات قدرة 3 آلاف حصان، وهو ما يمثل قطاعا متناميا شديد التخصص في الكويت، ويتوقع أن تبدأ أعمال عقود المنصات خلال الربعين الثاني والثالث من 2025 وتمتد لـ5 أعوام مع إمكانية التمديد الاختياري لعام واحد.

ويشهد العقد تضاعف أسطول أديس المتعاقد عليه لصالح شركة نفط الكويت بواقع 3 أضعاف خلال 24 شهرا، ليرتفع عدد المنصات العاملة الكويت من 4 منصات في بداية 2023 إلى إجمالي 12 منصة من بحلول 2025، يذكر أن المجموعة لديها حاليا 10 منصات برية تعمل مع شركة نفط الكويت في الكويت.