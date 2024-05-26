"الخدمات الأرضية" تطلق شركة تعمل أنشطة وكالات السفر وخدمات النقل الجوي

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية العاملة في مجال المناولة الأرضية بقطاع النقل الجوي السعودي، تأسيس شركة تابعة جديدة مملوكة بنسبة 100 % ذات مسؤولية محدودة.

وأوضحت عبر بيان في "تداول"، أن الشركة ستكون تحت مسمى "الخدمة الأرضية لخدمات السفر والسياحة"، وبرأس مال قدره 500 ألف ريال، بعد استيفاء متطلبات الأنظمة والتعليمات المتبعة الصادرة من الجهات المختصة.

وبينت "الخدمات الأرضية" أن الشركة الجديدة ستعمل في أنشطة وكالات السفر، وأنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي، حيث تسعى الشركة الأم للنمو وتطوير أعمالها وتنويع إيراداتها.