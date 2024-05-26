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  • "توبي" : زيادة رأس المال 100 % لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة

"توبي" : زيادة رأس المال 100 % لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة

"توبي" : زيادة رأس المال 100 % لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة
"الاقتصادية" من الرياض
  • الأحد 26 مايو 2024 8:00 صباحا
  • حدثت فى الأحد 26 مايو 2024 10:03 صباحا

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي"، العاملة في مجال خدمات وحلول تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية منذ 2004، حصولها على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بزيادة رأس مالها 100 % وذلك لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة.

وقالت الشركة في بيان عبر "تداول"، إنها قررت منح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، موضحة أن رفع رأس المال من 150 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، يهدف لتعزيز خطط النمو المستقبلية.

 

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