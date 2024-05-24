السعودية تهدف لأن تصبح "محورا عالميا" في قطاع ألعاب الفيديو

تكثف السعودية استثماراتها في مجال الرياضات الإلكترونية، إذ ترى فيه "مدخلا" لتطوير قطاع ألعاب الفيديو الخاص بها، وفق ما يؤكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود المسؤول عن هذه الاستراتيجية.

وقال الأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، الجمعة في مقابلة مع وكالة فرانس برس خلال زيارة إلى طوكيو "نريد أن نصبح محورا عالميا لألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية".

وكانت السعودية، التي ترغب في تنويع اقتصادها من خلال تخفيف الاعتماد على النفط، أعلنت في عام 2022 عن استراتيجية استثمارية بقيمة 38 مليار دولار، تلحظ خصوصا استحداث 39 ألف فرصة عمل مرتبطة بقطاع الألعاب أو الرياضة الإلكترونية، مع السعي لأن تمثل هذه القطاعات 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وستنظم السعودية هذا الصيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية، سيتقاسم في نهايتها الفائزون جوائز تتخطى قيمتها 60 مليون دولار، على أمل جذب ملايين المتابعين لهذا النشاط.

ويوضح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود أن ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية "تستحضر بطبيعة الحال" بلدانا مثل اليابان أو كوريا الجنوبية، لكننا "نريد أن تكون السعودية جزءاً" من هذه المعادلة.

ومع ذلك، يقول الأمير إنه يرى الرياضة الإلكترونية بمثابة "بوابة" لطموح أكبر بكثير، لأن "ما نريد بناءه هو صناعة شاملة" لألعاب الفيديو.

ولتحقيق ذلك، استحوذت السعودية العام الماضي خصوصاً مقابل 4.9 مليارات دولار على استوديو "سكوبلي" في كاليفورنيا، المتخصص في ألعاب الأجهزة المحمولة، والذي حققت لعبته "مونوبولي جو" إثر طرحها العام الماضي، إيرادات بقيمة 2 مليار دولار في عشرة أشهر فقط.

ولن يبقى هذا الاستحواذ وحيدا، إذ ستستتبعه السعودية بعمليات كبرى أخرى من هذا النوع، على ما يلفت براين وارد، رئيس مجموعة "سافي جيمز" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية والتي تحتل مركزا في قلب الإستراتيجية الوطنية لألعاب الفيديو.

ويشدد وارد، وهو من الكوادر السابقين في شركة ألعاب الفيديو الشهير أكتيفيجن بليزارد "نحن لا نتوقف أبدا. إذ نعمل بطاقتنا القصوى، طوال الوقت".

ويقول "الوقت مناسب لحجز موقع لنا في السوق والبحث عن فرق جيدة في الاستوديوهات. خلال العام ونصف العام الماضيين، كان من الصعب العثور على مصادر أخرى لرأس المال".

ويأمل وارد أيضا أن تتمكن "سافي جيمز" في نهاية المطاف من الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يمولها صندوق الاستثمارات العامة في الاستوديوهات الدولية الكبرى مثل أكتيفيجن بليزارد الأمريكية ونينتندو وكابكوم اليابانيتين.

ويوضح وارد "سنجد طرقا لإقامة شراكات ذات معنى أكبر معهم، تتجاوز مجرد البحث عن عائد مالي"، على سبيل المثال في الرياضة الإلكترونية أو لمساعدة هذه الجهات على زيادة انتشارها في الشرق الأوسط.

ويقول الأمير فيصل "نريد أن يكون لنا تأثير خلال الأعوام العشر المقبلة، ليس من خلال التحول إلى مركز عالمي فحسب، بل بأن نكون أيضا مركزا إقليميا، ما سيجعل المنطقة بأكملها تنمو معنا".

ويوضح أنه إلى جانب ألعاب الهاتف المحمول، تأمل البلاد أيضا في إنتاج لعبة ذات ميزانية كبيرة لوحدات التحكم بحلول عام 2030، "يتم إنشاؤها في السعودية على يد سعوديين"، مع تطوير تراخيص خاصة بها.

ويضيف "لدينا تقليد طويل في عالم القصص أنظر إلى علاء الدين، وألف ليلة وليلة، وسندباد، كل هذه القصص جرى تناقلها من الشرق إلى الغرب، لكننا لم نكن أبداً الجهة التي تروي" القصة.