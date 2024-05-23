أنت هنا

  • الأخبار
  • "البيئة": السعودية تستهدف إنتاج 16.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا

"البيئة": السعودية تستهدف إنتاج 16.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا

"البيئة": السعودية تستهدف إنتاج 16.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا
"الاقتصادية" من الرياض
  • الخميس 23 مايو 2024 4:15 مساء
  • حدثت فى الخميس 23 مايو 2024 4:25 مساء

أكد الدكتور سعود المرشد مدير التخطيط بوكالة المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه في السعودية تبلغ حاليا 9.4 ملايين متر مكعب في اليوم، وتستهدف الوصول إلى 16.2 مليون متر مكعب يوميا، موضحا أن السعودية نجحت في بناء قاعدة بيانات جيومكانية ضخمة تتضمن المواصفات الفنية والمكانية لجميع الأصول في مناطق إمداد المياه وأنه يعمل على تطبيق استخدامها للتقنيات الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة عمليات الإدارة والتخطيط.
 وأكد في جلسة حوارية على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا، أن خطوط نقل المياه المحلاة في المملكة تبلغ أطوالها الحالية 14 ألف كيلو متر، وتستهدف الوصول إلى 18 ألف كيلو متر، بينما تبلغ قدرة شبكات التوزيع الحالية 78%، وتستهدف الوصول إلى 100% لتغطية السكان بحلول 2030، مشيرا إلى أن قدرات الخزن الحالية تجاوزت 24 مليون متر مكعب في 2023، وتستهدف الوصول إلى 120 مليون متر مكعب بحلول 2030.
 وبين المرشد أن التميز في أنظمة إمدادات المياه في المملكة، مكنها من تحقيق هدف إيصال المياه المحلاة إلى جميع التجمعات السكانية في السعودية.
وفيما يخص إعادة الاستخدام  أشار إلى أن السعودية تقدمت في هذا المجال باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تستهدف بناء شبكات نقل إعادة الاستخدام بأطوال خطوط تتجاوز 5 آلاف كيلو متر.
 يشار إلى أن المنتدى العالمي العاشر للمياه، يعد الحدث الأكبر في مجال إدارة المياه عالميا؛ حيث تلتقي فيه الحكومات والمنظمات والمسؤولون والمتخصصون في جميع المجالات ذات العلاقة لتبادل الخبرات وفتح أوجه التعاون في سبيل تطوير القطاع وضمان استدامته.
 ويوفر المنتدى منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل تعاون من شأنها ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأخبار

الأخبار

"مسك" تستعرض إستراتيجيتها المحدثة في لقاء مفتوح مع الإعلاميين

23 مايو 2024
الأخبار

تسارع التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو في مايو وتباطؤ زيادة الأسعار

23 مايو 2024
الأخبار

السعودية تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد 2026

23 مايو 2024
الأخبار

وزير المالية التركي: اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية ستعزز العلاقات

23 مايو 2024
الأخبار

منع حاملي تأشيرة الزيارة من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها حتى 15 ذو الحجة

23 مايو 2024
الأخبار

اقتصاد الرعاية أحد الأصول الأكثر قيمة للبشرية .. كيف نؤمن مستقبله؟

22 مايو 2024