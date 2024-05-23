"البيئة": السعودية تستهدف إنتاج 16.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا

أكد الدكتور سعود المرشد مدير التخطيط بوكالة المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه في السعودية تبلغ حاليا 9.4 ملايين متر مكعب في اليوم، وتستهدف الوصول إلى 16.2 مليون متر مكعب يوميا، موضحا أن السعودية نجحت في بناء قاعدة بيانات جيومكانية ضخمة تتضمن المواصفات الفنية والمكانية لجميع الأصول في مناطق إمداد المياه وأنه يعمل على تطبيق استخدامها للتقنيات الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة عمليات الإدارة والتخطيط.

وأكد في جلسة حوارية على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا، أن خطوط نقل المياه المحلاة في المملكة تبلغ أطوالها الحالية 14 ألف كيلو متر، وتستهدف الوصول إلى 18 ألف كيلو متر، بينما تبلغ قدرة شبكات التوزيع الحالية 78%، وتستهدف الوصول إلى 100% لتغطية السكان بحلول 2030، مشيرا إلى أن قدرات الخزن الحالية تجاوزت 24 مليون متر مكعب في 2023، وتستهدف الوصول إلى 120 مليون متر مكعب بحلول 2030.

وبين المرشد أن التميز في أنظمة إمدادات المياه في المملكة، مكنها من تحقيق هدف إيصال المياه المحلاة إلى جميع التجمعات السكانية في السعودية.

وفيما يخص إعادة الاستخدام أشار إلى أن السعودية تقدمت في هذا المجال باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تستهدف بناء شبكات نقل إعادة الاستخدام بأطوال خطوط تتجاوز 5 آلاف كيلو متر.

يشار إلى أن المنتدى العالمي العاشر للمياه، يعد الحدث الأكبر في مجال إدارة المياه عالميا؛ حيث تلتقي فيه الحكومات والمنظمات والمسؤولون والمتخصصون في جميع المجالات ذات العلاقة لتبادل الخبرات وفتح أوجه التعاون في سبيل تطوير القطاع وضمان استدامته.

ويوفر المنتدى منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل تعاون من شأنها ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.