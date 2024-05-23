"مسك" تستعرض إستراتيجيتها المحدثة في لقاء مفتوح مع الإعلاميين

نظمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، لقاء "طاولة مستديرة" مع عددٍ من الإعلاميين، بحضور الدكتور بدر البدر الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وذلك في مقر المؤسسة في "عود سكوير" في حي السفارات بالرياض.

واطلع الحضور في مستهل اللقاء، على مادة مرئية استعرضت خلالها "مسك" إستراتيجيتها المحدثة للمنظومة، وإستراتيجية التواصل المؤسسي، لتسلط الضوء على أبرز الأهداف والبرامج والمبادرات التي تعمل "مسك" على تعظيم أثرها محليا وعالميا.

وتبادل الإعلامييون خلال اللقاء مع مسؤولي "مسك"، الناقشات حول أبرز ما تضمنته الإستراتيجية، وجهودها في تقديم برامج أسهمت في توفير بنية تحتية لجيل ناشئ وواعد وطموح، وتطلعاتها المستقبلية لمواكبة ما تتطلبه المرحلة من كفاءات وقيادات في المجالات المختلفة.

يذكر أن "مسك" -ممثلة في مسار مسك للمجتمع- أعلنت أخيرا انطلاق النسخة الرابعة من "مسرعة الأثر"، حيث يشارك في هذه النسخة 8 منظمات غير ربحية ستبدأ رحلتها لتنفيذ مجموعة من المشاريع الابتكارية التي تستهدف خدمة الشباب وزيادة تمكينهم وانطلاقا من الخبرات المتراكمة خلال السنوات الماضية من "مسرعة الأثر"، استهدفت المسرعة هذه السنة عددا من المنظمات غير الربحية العريقة وعالية النضج، بهدف زيادة تمثيل الشباب في البرامج المقدمة من قبلها، حيث ستعمل المسرعة جنبا إلى جنب مع جمعية النهضة، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، وجمعية مودة، وشركة شباب مجتمعي الوقفية، وجمعية صناعة القدرات الشبابية، وجمعية بدار لتنمية الشباب، وجمعية أمن المعلومات "حماية"، وجمعية الأم المبدعة، بما يساعد في تناقل الخبرات والتجارب في هذه الدفعة المتنوعة في خبراتها ونضجها. إذ تسعى المسرعة إلى تمكين هذه المنظمات من تنفيذ المشاريع التي تخدم الشباب بشكل احترافي، بهدف أن تنضم إلى قائمة الشركاء التنفيذيين لمشاريع مؤسسة "مسك".