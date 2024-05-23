"المربع الجديد" تدعو شركات التصميم للمشاركة في تنفيذ أعمال "المكعب"

دعت شركة تطوير المربع الجديد المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، شركات التصميم في السعودية والمنطقة والعالم، للمشاركة في تنفيذ أعمال الأيقونة المعمارية في وسط المربع الجديد "المكعب".

وأحرزت شركة تطوير المربع الجديد تقدما كبيرا في إرساء ملامح المراحل الأولية في التصميم والتأسيس، وتتطلع إلى الانتهاء من التصميم النهائي بحلول الربع الثالث من 2024، كما أنجزت أعمال الحفر لنحو 5 ملايين متر مكعب، إلى جانب تطوير الأساسات للبدء في أعمال الإنشاءات خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتستعد الشركة حاليا للدخول في شراكات مع الجهات الرائدة في خدمات التصاميم الهندسية المتعددة التخصصات، ومع الكيانات الشهيرة في مراجعة التصاميم وتقديم خدمات هندسية عالية الجودة.

كما تعمل على تحقيق شراكات مع الجهات التي تقدم خدمات الإشراف على مراحل البناء، الأمر الذي يفتح المجال أمام فرص مهمة للشركات المبتكرة وذات الرؤى المشتركة، التي تتطلع إلى المشاركة في تشكيل المشهد الحضري المستقبلي لمدينة الرياض.

وضمن هذا الإطار، تدعو الشركة المقاولين المهتمين بالإسهام في تنفيذ هذا المشروع المبتكر، إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على المعلومات ومتطلبات وشروط التسجيل من خلال صفحة تسجيل الموردين الخاصة بالشركة (المربع).

يذكر أن المكعب سيكون إحدى الأيقونات العالمية حيث تبلغ أبعاده 400 متر (الارتفاع، والطول، والعرض) وسيقع في قلب العاصمة الرياض.