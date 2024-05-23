السعودية تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد 2026

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" فوز السعودية باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد خلال 2026، ما يعزز مكانة السعودية وريادتها كمركز لوجستي عالمي، ومحور دولي لربط القارات الثلاث.

وقال المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ: إن فوز السعودية بتنظيم منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026 يعد تتويجا للجهود البارزة في قطاع الموانئ وسلاسل الإمداد، كما يأتي كذلك انعكاسا لحجم النمو في القدرات والكفاءة التشغيلية، والاستثمارات التي عملت عليها "موانئ" لتطوير البنية التحتية والخدمات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وارتفاع معدلات ربط موانئ السعودية مع موانئ العالم، إلى جانب النمو الكبير لحجم الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، ما أسهم في إضافة خدمات ملاحية جديدة تربط السعودية بقارات العالم، وتدعم حركة التجارة والتصدير والارتباط بالأسواق الخارجية.

من جانبه أوضح عمر حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ أن هذا الإنجاز يعكس نجاح جهود في تطوير معايير تقديم الخدمات اللوجستية، ودعم التجارة العالمية، وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البحري واللوجستي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، للإسهام في ضمان مستقبل أكثر شمولا واستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

يذكر أن منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد يشكل حدثا عالميا نوعيا، وتجمعا محوريا يجمع القادة والخبراء والمنظمات الدولية لتشكيل مستقبل التجارة العالمية، كما يشكل منصة حوار عالمية تهدف إلى تحفيز الاستثمار بمجالات التنمية المستدامة، وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.