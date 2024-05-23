وزير المالية التركي: اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية ستعزز العلاقات

قال محمد شيمشك وزير المالية التركي اليوم الخميس إن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة.

وفي حديثه في القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول، أكد شيمشك أن الليرة التركية ستشهد بعض التراجع لكن التقلبات تضاءلت.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بلغ خلال خمس سنوات 2018 - 2022 نحو 104.2 مليار ريال (28 مليار دولار)، مثلت الصادرات السعودية ما قيمته 70 مليار ريال، مقابل واردات من البضائع التركية بلغت 34.8 مليار ريال، نتج عن ذلك تسجيل فائض تجاري للسعودية بقيمة 34.6 مليار ريال.

خلال 2022 جاءت إسطنبول في الترتيب الـ25 في حجم التجارة مع السعودية، وسط نمو التجارة بنحو 33 % لتصل إلى 22.1 مليار ريال.

كانت إسطنبول الوجهة الـ21 بين وجهات الصادرات السعودية بقيمة تجاوزت 19 مليار ريال، بينما حلت في المرتبة الـ41 بالنسبة للواردات بقيمة تقارب من ثلاثة مليارات ريال.

استفادت تركيا من صادرات السعودية من اللدائن والمنتجات المعدنية والكيماوية، حيث جاءت في مقدمة الصادرات، بينما أبرز ما استوردته السعودية منتجات السجاد التي بلغت قيمتها 350 مليون ريال.