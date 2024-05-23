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مساهمو "أرامكو" يتحصلون على 48 هللة للسهم عن الربع الأول

مساهمو "أرامكو" يتحصلون على 48 هللة للسهم عن الربع الأول
أحمد الرشيد من الرياض
  • الخميس 23 مايو 2024 10:30 صباحا
  • حدثت فى الخميس 23 مايو 2024 12:50 مساء

يتحصل مساهمو "أرامكو" اليوم على 0.48 ريال للسهم عن الربع الأول من العام 2024 بإجمالي مبلغ 116.51 ملیار ﷼.

وتنعقد اليوم الجمعية العمومية لشركة "بدجت" والتي فيها التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 71.2 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من 2023 بواقع ريال واحد للسهم الواحد تمثل 10 % من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويستحق مساهمو "سليمان الحبيب" المالكين للأسهم بنهاية تداول اليوم أرباحا نقدية بنسبة 11.7 %، بواقع 1.17 ريال للسهم عن الربع الأول للعام المالي 2024، بمبلغ إجمالي 409.5 مليون ريال وسيصوت مساهمو "الخريف" اليوم على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 40 %، بواقع سهم واحد مجاني لكل 2.5 سهم مملوك، ليبلغ رأسمال الشركة بعد الزيادة 350 مليون ريال. وتهدف الشركة من ذلك تعزيز مكانة الشركة المالية بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية.

 

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