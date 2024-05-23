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"شات جي.بي.تي" يستخدم محتوى صحف "وول ستريت جورنال" و"تايمز"

"شات جي.بي.تي" يستخدم محتوى صحف "وول ستريت جورنال" و"تايمز"
سان خوسيه : د ب أ
  • الخميس 23 مايو 2024 9:45 صباحا
  • حدثت فى الخميس 23 مايو 2024 10:31 صباحا

أعلنت شركة أوبن أيه.آي المطورة لمنصة الذكاء الاصطناعي الشهيرة شات جي.بي.تي حصولها على موافقة من مجموعة الإعلام الأمريكية العملاقة نيوز كورب على وصول منصاتها لمحتويات إصداراتها الرئيسة مثل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وصحيفة تايمز البريطانية في المستقبل لاستخدامها في إنتاج إجابات على أسئلة مستخدمي المنصة.

وقالت أوبن.أيه.آي إن العقد مع نيوز كورب يستمر سنوات عدة ويسمح بعرض المعلومات واستخدام المحتوى الموجود في هذه الإصدارات لتدريب منصة الذكاء الاصطناعي.

كما يسمح الاتفاق لمنصة شات جي.بي.تي بالوصول إلى المحتوى الجديد والأرشيف الخاصة بإصدارات نيوز كورب مثل صحيفتي نيويورك بوست الأمريكية، وصن البريطانية.

وخلال الشهور الأخيرة دخلت أوبن أيه.آي في اتفاقيات مع مؤسسات إعلامية مختلفة، منها مجموعة أكسيل سبرنجر الألمانية، وصحيفتي لوموند الفرنسية وفاينانشال تايمز البريطانية.

وفي المقابل، أقامت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية دعوى قضائية ضد أوبن أيه.آي في ديسمبر الماضي بتهمة قيام منصة شات جي.بي.تي باستخدام محتواها دون تصريح منها.

كما أقامت صحف عدة إقليمية أمريكية مملوكة لشركة ألدن جلوبال كابيتال للاستثمار، ومنها شيكاجو تريبيون ونيويورك ديلي نيوز دعاوى ضد أوبن أيه.آي.

يذكر أنه يتم تدريب منصات محادثة الذكاء الاصطناعي بكميات ضخمة من البيانات، حيث تستطيع كتابة نصوص بمستوى لغوي يشبه كتابات البشر، وكتابة برامج الكمبيوتر وتلخيص المعلومات.

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