عمومية "رعاية" تقر توزيع 90 مليون ريال أرباحا عن العام 2023

وافقت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للرعاية الطبية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تمثل 20 % من رأس المال وذلك عن العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان عبر "تداول"، إن الجمعية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأربعاء، أقرت توزيع 89.7 مليون ريال أرباح للعام الماضي على المساهمين، بحصة ريالين للسهم.

وبين أن الأحقية تكون لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 12 يونيو المقبل.