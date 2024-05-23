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ارتفاع أرباح "لينوفو" إلى 248 مليون دولار خلال الربع الرابع

ارتفاع أرباح "لينوفو" إلى 248 مليون دولار خلال الربع الرابع
رويترز
بكين : د ب أ
  • الخميس 23 مايو 2024 9:45 صباحا
  • حدثت فى الخميس 23 مايو 2024 3:01 مساء

أعلنت شركة صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصي والمحمولة، الصينية العملاقة لينوفو جروب، اليوم، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 248 مليون دولار مقابل 114 مليون دولار في العام السابق.

وزادت الأرباح الأساسية للشركة إلى ما يعادل 2.02 سنت للسهم الواحد في الربع الأخير، مقابل 0.95 سنت للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح القابلة للتوزيع خلال الربع الأخير من العام الماضي 218 مليون دولار مقابل 284 مليون دولار في العام السابق.

كما زادت إيرادات الشركة الصينية 10 % تقريبا سنويا إلى 13.8 مليار دولار.

وأعلن مجلس إدارة لينوفو صرف توزيعات نقدية بمعدل 3.8 سنت أمريكي بما يعادل 30 سنت هونج كونج للسهم الواحد عن العام المالي الماضي.

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