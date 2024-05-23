منع حاملي تأشيرة الزيارة من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها حتى 15 ذو الحجة

أعلنت وزارة الداخلية عدم السماح بدخول مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم الخميس 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ، واقتصار الدخول على حاملي تأشيرات الحج.

وأكدت الوزارة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بضيوف السعودية من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.