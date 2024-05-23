روسيا تتجاوز حصصها الإنتاجية في "أوبك+" خلال أبريل وتخطط للتعويض

قالت وزارة الطاقة الروسية في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن روسيا تجاوزت حصصها الإنتاجية ضمن اتفاقات أوبك+ في أبريل لأسباب فنية وستقدم قريبا إلى الأمانة العامة لأوبك خطتها للتعويض عن ذلك.

وقالت الوزارة في بيان "روسيا ملتزمة تماما باتفاقات أوبك+ وخططها للتعويض عن عدم تنفيذ خطة الإنتاج وستقدم قريبا إلى الأمانة العامة لأوبك خطتها لتغطية الانحراف البسيط عن مستويات الإنتاج الطوعية".

وتتطلع السوق النفطية إلى اجتماع وزراء الطاقة في "أوبك+" خلال الاجتماع المرتقب في أول يونيو المقبل، إذ من المتوقع أن يكون هو بؤرة التركيز خلال الأيام المقبلة.

وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي الأربعاء وسط توقعات بأن يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم وهو ما قد يؤثر في استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.