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الأسهم الأمريكية تنخفض بعد محضر الاحتياطي الفيدرالي

الأسهم الأمريكية تنخفض بعد محضر الاحتياطي الفيدرالي
رويترز : نيويورك
  • الاربعاء 22 مايو 2024 11:45 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 11:50 مساء

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل ظهور النتائج الفصلية لشركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي المقرر صدورها بعد انتهاء التداول.
وكافحت الأسهم لتحديد الاتجاه أثناء معظم الجلسة لكنها هبطت بعد أن أظهر المحضر أن مسؤولي البنك ما زالوا على ثقة بأن ضغوط الأسعار ستتراجع، لكن ببطء، بسبب خيبة الأمل بشأن معدلات التضخم.
وانخفضت أسهم إنفيديا في الجلسة، لكنها حققت هذا العام ارتفاعا بنحو 90 % بعد ارتفاعها 240 % تقريبا في عام 2023.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق 14.32 نقطة (0.27 %)، عند 5307.09 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 31.08 نقطة (0.18 %) إلى 16801.54 نقطة، وانحسر المؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة (0.50 %)، إلى 39672.78 نقطة.

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