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مرشد جبال نيبالي يتسلق قمة إيفرست 30 مرة

مرشد جبال نيبالي يتسلق قمة إيفرست 30 مرة
الألمانية : كاتماندو
  • الاربعاء 22 مايو 2024 11:15 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 11:15 مساء

تمكن مرشد الجبال النيبالي الشهير كامي ريتا، من جماعة "الشيربا" من تسلق جبل "إيفرست" للمرة الـ 30 وهو رقم قياسي.
وقال مسؤول نيبالي، يقيم حاليا في معسكر قاعدة "إيفرست" إن مرشد الجبال (54 عاما) وصل إلى قمة أعلى جبل في العالم، الذي يبلغ ارتفاعه 8848 مترا، اليوم.
وقال مينجما شيربا رئيس شركته الاستكشافية "سيفن سمت تريكز"، إن كامي ريتا، رافق إحدى المجموعات كمرشد جبال.
وكانت آخر مرة، تسلق فيها صاحب الرقم القياسي الجبل، قبل أسبوع بقليل. يشار إلى أن خبرة تسلق الجبال والمعرفة المحلية التي يتمتع بها أفراد الشيربا ضرورية من أجل مرور آمن للمئات من المتسلقين الذين يصعدون إيفرست سنويا. يذكر أن إدارة السياحة في نيبال أصدرت تصاريح لـ414 متسلقا هذا الموسم.
وتعد نيبال موطن ثمان من أعلى القمم الـ14 في العالم، حيث يبلغ ارتفاع جميعها أكثر من 8000 متر.

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