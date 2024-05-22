أنت هنا

  • المملكة أرينا
  • "المملكة أرينا" يحتضن تتويج الهلال بلقب دوري "روشن" الجمعة

"المملكة أرينا" يحتضن تتويج الهلال بلقب دوري "روشن" الجمعة

"المملكة أرينا" يحتضن تتويج الهلال بلقب دوري "روشن" الجمعة
تتويج نادي الهلال بلقب دوري روشن السعودي سيكون على ملعب "المملكة أرينا". (مركز الهلال الإعلامي)
  • الاربعاء 22 مايو 2024 11:00 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 11:07 مساء

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إقامة حفل تتويج فريق الهلال لكرة القدم بلقب بطل دوري روشن السعودي في ملعب "المملكة أرينا" بعد غد، بعد التنسيق مع إدارة النادي.
وأشارت في بيان لها إلى أنه تعذر إقامة مباراة الهلال والطائي الخميس ضمن الجولة الـ 33 في ذات الملعب لعدم الجاهزية بسبب أعمال الصيانة بعد احتضان نزال "حلبة النار" السبت الماضي، حيث تم نقلها إلى ملعب نادي الشباب.
وبعد صراع عنيف، أحرز الأوكراني أولكسندر أوسيك أول لقب عالمي موحد للوزن الثقيل في 25 عاما، بتغلبه على البريطاني تايسون فيوري بقرار منقسم من القضاة حيث منح قاضيان الأفضلية لأوسيك بنتيجة 115-112، و114-113، فيما أعطى الثالث الأفضلية لفيوري 114-113.
وحسم الهلال "90 نقطة" لقب دوري روشن السعودي الذي  يعد الأعلى قيمة سوقية بعد أن تضاعفت 3 مرات وأصبحت 4 مليارات ريال، قبل نهايته بثلاث جولات، إثر فوزه على الحزم 4 / 1 ضمن الجولة الـ31، بعد نحو شهر من تتويجه بطلا لكأس الدرعية للسوبر السعودي، رافعا عدد بطولاته إلى 68 بطولة محلية وقارية من بينها 19 دوريا.
ويحتل الدوري السعودي المركز الثالث عالميا من ناحية الإنفاق على اللاعبين الجدد خلال الفترتين الصيفية والشتوية، حيث أنفقت الأندية السعودية 970 مليون دولار، وفقا لتقرير لاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، خلف الأندية الإنجليزية (2.9 مليار دولار)، والأندية الفرنسية (991 مليون دولار)، إلا أنه تغلب عليه.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الرياضة

الرياضة

هالاند يشتري 600 ألف سهم في بنك للخدمات البحرية والشحن

22 مايو 2024
الرياضة

مباراة الأساطير تدعم ضحايا فيضانات البرازيل بالأموال

22 مايو 2024
الرياضة

55 % نمو إيرادات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والأرباح 81 مليون دولار

22 مايو 2024
الرياضة

مورينيو في قمة «سينك»: 26 لقبا صنعتني ورونالدو نجم له قيمته

22 مايو 2024
الرياضة

صندوق الاستثمار الأمريكي "أوك تري" المالك الجديد لنادي إنتر ميلان

22 مايو 2024
الرياضة

البقوص: الأولمبية السعودية تميل لإنتاج الأبطال بدلا من تجنيس الأجانب

21 مايو 2024