"المملكة أرينا" يحتضن تتويج الهلال بلقب دوري "روشن" الجمعة

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إقامة حفل تتويج فريق الهلال لكرة القدم بلقب بطل دوري روشن السعودي في ملعب "المملكة أرينا" بعد غد، بعد التنسيق مع إدارة النادي.

وأشارت في بيان لها إلى أنه تعذر إقامة مباراة الهلال والطائي الخميس ضمن الجولة الـ 33 في ذات الملعب لعدم الجاهزية بسبب أعمال الصيانة بعد احتضان نزال "حلبة النار" السبت الماضي، حيث تم نقلها إلى ملعب نادي الشباب.

وبعد صراع عنيف، أحرز الأوكراني أولكسندر أوسيك أول لقب عالمي موحد للوزن الثقيل في 25 عاما، بتغلبه على البريطاني تايسون فيوري بقرار منقسم من القضاة حيث منح قاضيان الأفضلية لأوسيك بنتيجة 115-112، و114-113، فيما أعطى الثالث الأفضلية لفيوري 114-113.

وحسم الهلال "90 نقطة" لقب دوري روشن السعودي الذي يعد الأعلى قيمة سوقية بعد أن تضاعفت 3 مرات وأصبحت 4 مليارات ريال، قبل نهايته بثلاث جولات، إثر فوزه على الحزم 4 / 1 ضمن الجولة الـ31، بعد نحو شهر من تتويجه بطلا لكأس الدرعية للسوبر السعودي، رافعا عدد بطولاته إلى 68 بطولة محلية وقارية من بينها 19 دوريا.

ويحتل الدوري السعودي المركز الثالث عالميا من ناحية الإنفاق على اللاعبين الجدد خلال الفترتين الصيفية والشتوية، حيث أنفقت الأندية السعودية 970 مليون دولار، وفقا لتقرير لاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، خلف الأندية الإنجليزية (2.9 مليار دولار)، والأندية الفرنسية (991 مليون دولار)، إلا أنه تغلب عليه.