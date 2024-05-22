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هالاند يشتري 600 ألف سهم في بنك للخدمات البحرية والشحن

هالاند يشتري 600 ألف سهم في بنك للخدمات البحرية والشحن
هالاند يحتفل لقب الدوري الإنجليزي الذي أحرزه مانشستر سيتي.
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 22 مايو 2024 11:00 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 11:02 مساء

اشترى الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حصة في "ماريتايم آند ميرشانت بنك"، وهو مصرف يقدم خدماته لصناعة الشحن والخدمات البحرية، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
واشترت شركة الاستثمار "بيليج 3 أيه إس" المملوكة لهالاند 600 ألف سهم في البنك الذي يقع مقره في أوسلو، وهي حصة تشكل نحو 0.7 % من البنك، وفقا لإيداعات الشركة، وتبلغ قيمتها حاليا نحو 732 ألف دولار.
وحصل هالاند في الشهر الماضي، على حصة أقلية في شركة "بون ديب"، التي تصنع ربطات الشعر التي يرتديها لاعب كرة القدم، كجزء من شراكة مع الشركة.
واستثمر هالاند المتوج مع مانشستري سيتي بلقب الدوري الإنجليزي أخيرا، أيضاً سابقاً في شركة الشحن "هويغ أوتولاينرز"، وشركة العقارات "إنترا"، وشركة الاستثمار في خدمات حقول النفط "أكاستور"، وشركة الأدوية الحيوية "نيكود ثيرابيوتيكس"، وفقا لشركة الأخبار المالية النرويجية "إي24".

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