"مدن": حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع الصناعات الغذائية يتجاوز 50 مليار ريال

قال لـ "الاقتصادية" ماجد العرقوبي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" إن إجمالي حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع الصناعات الغذائية اليوم تجاوز 50 مليار ريال.

وذكر أن حجم النمو في عدد مصانع الأغذية في السعودية منذ إطلاق رؤية 2030 تضاعف بنسبة 250 %، حيث وصل إجمالي عددها إلى 1300 منشأة صناعية.

وأكد العرقوبي أن معرض سعودي فود شو، الذي انطلق أخيرا بمدينة الرياض يعد منصة لاكتشاف الفرص في قطاع الأغذية في السعودية وفتح فرصا جديدة لرواد الأعمال للبدء في عمليات تصنيعية مع شراكات أجنبية.

وقد أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" 6 عقود مع شركات محلية وإقليمية، على هامش معرض سعودي فود شو وبموجب هذه العقود تم تخصيص أراض صناعية ولوجستية بمساحة إجمالية بلغت 110 آلاف متر مربع لإقامة مصانع خاصة بإنتاج الأغذية والمشروبات، وتوفير حلول لوجستية متكاملة، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات لهذه الشركات نحو 300 مليون ريال.

الجدير بالذكر أن عدد الشركات العارضة لهذا العام في معرض سعودي فود شو تجاوز الألف شركة تمثل أكثر من 97 دولة.