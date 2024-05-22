«المربع الجديد» توقع عقد شراكة مع HSSG لإنشاء أساسات «المكعب»

وقعت شركة تطوير المربع الجديد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وشركة HSSG للمقاولات، عقد شراكة لإنشاء أساسات "المكعب"، في وسط المربع الجديد. وتؤسس هذه الشراكة لإنشاء أسس قوية للمكعب الذي تبلغ أبعاده 400 متر، ما يدعم حيوية وديناميكية مدينة الرياض في المستقبل.

ويشكل عقد الشراكة جزءا من الشراكات التي أبرمتها شركة تطوير المربع الجديد مع شركات عالمية تمثل قفزة إلى الأمام في تحقيق رؤية المكعب، وإنشاء داون تاون نابض بالحياة، ووجهة لأحدث التقنيات والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.