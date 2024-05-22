أنت هنا

  • المكعب
  • «المربع الجديد» توقع عقد شراكة مع HSSG لإنشاء أساسات «المكعب»

«المربع الجديد» توقع عقد شراكة مع HSSG لإنشاء أساسات «المكعب»

«المربع الجديد» توقع عقد شراكة مع HSSG لإنشاء أساسات «المكعب»
واس : الرياض
  • الاربعاء 22 مايو 2024 9:00 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 9:09 مساء

وقعت شركة تطوير المربع الجديد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وشركة HSSG للمقاولات، عقد شراكة لإنشاء أساسات "المكعب"، في وسط المربع الجديد. وتؤسس هذه الشراكة لإنشاء أسس قوية للمكعب الذي تبلغ أبعاده 400 متر، ما يدعم حيوية وديناميكية مدينة الرياض في المستقبل.

ويشكل عقد الشراكة جزءا من الشراكات التي أبرمتها شركة تطوير المربع الجديد مع شركات عالمية تمثل قفزة إلى الأمام في تحقيق رؤية المكعب، وإنشاء داون تاون نابض بالحياة، ووجهة لأحدث التقنيات والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأسواق

الأسواق

دخول مستثمري البيع على المكشوف على سهمي "المجموعة السعودية" و"سال"

22 مايو 2024
الأسواق

تعديلات مقترحة تحد من المخاطر على ودائع الحسابات الاستثمارية للعملاء في السوق السعودية

22 مايو 2024
الأسواق

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع بدعم القياديات عقب 3 تراجعات

22 مايو 2024
الأسواق

بسبب الين الرخيص .. ارتفاع العجز التجاري في اليابان 8 % مع تضخم الواردات

22 مايو 2024
الأسواق

الأسهم الأوروبية تهبط نتيجة تراجع مؤشر شركات صناعة السيارات 1.9%

22 مايو 2024
الأسواق

الصين تلمح إلى احتمالية فرض رسوم بنسبة 25 % على واردات السيارات

22 مايو 2024