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مباراة الأساطير تدعم ضحايا فيضانات البرازيل بالأموال

مباراة الأساطير تدعم ضحايا فيضانات البرازيل بالأموال
كافو يحمل كأس العالم متوسطا النجمين السابقين رونالدو وريفالدو. «إ ب أ»
الفرنسية : ريو دي جانيرو
  • الاربعاء 22 مايو 2024 9:00 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 9:02 مساء

سيخوض مجموعة من أساطير كرة القدم البرازيلية المتوجين بلقب كأس العالم، أمثال رونالدينيو، كافو، وبيبيتو، مباراة خيرية لجمع الأموال لضحايا الفيضانات المدمرة في البلاد.
وسيحتضن ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو المباراة الأحد المقبل، حيث سيلتقي النجوم تحت قيادة مدرب "سيليساو" الحالي دوريفال جونيور ومدافع منتخب السيدات تاميريس.
قال كافو المتوج بمونديالي 1994 و2002 لموقع "غلوبو إسبورتي": "رفعنا الكأس كأبطال العالم، الآن فلنرفع كأس التضامن".
بدوره، قال المدرب دوريفال جونيور في فيديو نشره الاتحاد البرازيلي للعبة "أريد أن أدعو جميع البرازيليين لدعم هذا المجهود لمساعدة إخوتنا في ريو غراندي دو سول".
وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ بداية الشهر في الولاية الجنوبية في فيضان الأنهار عن ضفافها، ما أدى إلى مقتل أكثر من 160 شخصا وغمر 90 % من بلدات وأجزاء من عاصمة الولاية بورتو أليغري المزدحمة بالمياه.

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