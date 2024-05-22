دخول مستثمري البيع على المكشوف على سهمي "المجموعة السعودية" و"سال"

فتح مستثمرو البيع على المكشوف مراكز جديدة في سهم "المجموعة السعودية" بنحو 26.5 ألف سهم تعادل 0.003% من الأسهم المصدرة، وسهم "سال" بنحو 5 الآف سهم تمثل 0.006% من الأسهم، وفي المقابل أغلقوا مراكزهم في أربع شركات "أكوا باور" و"أسمنت السعودية" و"المراكز العربية" و"نادك".

وزاد عدد المراكز المكشوفة في سهم "إم آي إس" 326% لتصل 9 الآف سهم تقريبا بنحو 0.03% من الأسهم كأكبر المراكز المفتوحة نموا، بينما سجل سهم "أسمنت الجوف" أكبر تخفيض بنحو 16% لتصل عدد الأسهم المبيعة على المكشوف 1.7 ألف سهم. فيما حافظ "صندوق الرياض ريت" على صدارة المراكز المكشوفة بالنسبة للأسهم المصدرة بنحو 0.32%.

والبيع على المكشوف هو قيام أحد المستثمرين ببيع أوراق مالية قام باقتراضها، وهي عملية قد يقوم بها صانع السوق لممارسة أعماله، أو مستثمر يهدف إلى تحقيق أرباح من خلال تراجع يتوقعه في سعر السهم. وتضع "تداول" قيودا للمراكز المفتوحة بحيث لا تتجاوز النسبة المكشوفة للورقة المالية 10 مرات إلى متوسط الكمية المتداولة لآخر 60 يوم ، وأن لا تتجاوز 10% من الأسهم الحرة.