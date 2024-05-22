رئيس الطيران المدني: توسع في إنشاء الأسواق الحرة في المطارات السعودية

تعتزم السعودية قريبا زيادة اساطيل النقل فيها، إذ سيتم منح رخص لناقلات وطنية جديدة في مطاري المدينة والدمام، وعدد من المطارات الإقليمية، إضافة إلى التوسع في إنشاء الأسواق الحرة في المطارات السعودية.

وقال لـ"الاقتصادية" إبراهيم الدعيلج رئيس هيئة الطيران المدني إن العمل جار على توسعة نحو 7 مطارات في السعودية، في كل من الرياض وجدة والمدينة وأبها والقصيم وحائل والطائف لرفع استيعابها من 120 مليون مسافر حاليا إلى 330 مليون مسافر.

يذكر أن إستراتيجية الوطنية للطيران في السعودية تستهدف جذب نحو 330 مليون مسافر سنويا بحلول 2030.

وأضاف الدعيلج، أن نحو 100 شركة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة تقدمت لتنفيذ وتمويل المطار أبها بعد أن طرحت الهيئة مشروع توسعته على القطاع الخاص،

وفيما يتعلق بالأسواق الحرة أوضح رئيس هيئة الطيران المدني، أن الهيئة تعمل على تحديث وتطوير الاسواق الحرة في المطارات، مشيرا إلى إطلاق السوق الحرة في الصالة الرابعة بمطار الملك خالد قريبا.