الأسهم الأوروبية تهبط نتيجة تراجع مؤشر شركات صناعة السيارات 1.9%

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء متأثرة بموجة بيع في أسهم شركات صناعة السيارات بعد أنباء عن رسوم جمركية صينية محتملة على السيارات المستوردة فضلا عن بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع وألقت بظلالها على معنويات المستثمرين.

وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات الأوروبية 1.9 % لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مع تراجع سهم مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو وفولكسفاجن بنسب تراوحت بين 1.1 % و2.3 %.

وقال خبير في مؤسسة بحثية متخصصة في السيارات وتابعة للحكومة الصينية لصحيفة جلوبال تايمز الصينية إن البلاد يتعين عليها رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين إلى 25 %، وذلك في وقت تواجه فيه الصين زيادة حادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات إضافة إلى احتمالية أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما أيضا.

وبدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا في أكتوبر في ما إذا كانت السيارات الكهربائية بالكامل المصنعة في الصين تتلقى دعما يفضي إلى تشوهات سعرية ما قد يبرر الحاجة إلى فرض رسوم جمركية. ومن الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما مؤقتة في يوليو.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 %، وقاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الخسائر في المنطقة بعد بيانات أظهرت انخفاض التضخم في بريطانيا بوتيرة أقل من المتوقع إلى 2.3 % في أبريل، ما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة الشهر المقبل.

وقفز سهم ماركس اند سبنسر بنحو 9 % بعد أن أعلنت شركة التجزئة البريطانية ارتفاع أرباحها السنوية 58 %، بعدما قادت إستراتيجيتها لإعادة هيكلة الأعمال لنمو قوي في المبيعات في قطاعي الأغذية والملابس.