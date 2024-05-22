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الذهب يحوم فوق مستوى 2400 دولار وسط ترقب محضر الفيدرالي

الذهب يحوم فوق مستوى 2400 دولار وسط ترقب محضر الفيدرالي
FILE PHOTO: American gold bars stand on display during a preview of "Gold", a new exhibition dedicated to the highly prized mineral at the American Museum of Natural History in New York, November 15, 2006. REUTERS/Mike Segar/File Photo
(رويترز)
  • الاربعاء 22 مايو 2024 10:15 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 12:50 مساء

تراجعت أسعار الذهب اليوم إلا أنها ظلت تحوم فوق مستوى 2400 دولار، وسط ترقب المستثمرين لصدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية بحثا عن مؤشرات جديدة حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة (05:43) بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2413.50 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار الإثنين.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2416.80 دولار للأونصة.
ومن المقرر صدور محضر اجتماع الفيدرالي للسياسة النقدية لشهر مايو عند الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش اليوم. ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 64 % خفض الفائدة بحلول سبتمبر.
وأظهرت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة أن التضخم الأمريكي استأنف اتجاهه الهبوطي، لكن واضعي السياسات في المركزي الأمريكي قالوا أمس إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى لضمان عودة التضخم بشكل فعلي إلى مسار الانخفاض لنسبة 2 % المستهدفة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.
وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة والضبابية الجيوسياسية من جاذبية الاستثمار في الذهب.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى (كي.سي.إم تريد) إن أسعار الذهب ستظل فوق مستوى 2400 دولار وسط ترقب لبيئة أسعار فائدة قد تكون أكثر مرونة في وقت لاحق من العام، لكن الارتفاع لمستويات قياسية جديدة ربما يتطلب تراجع الدولار أو عوائد السندات أو زيادة الطلب على المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 31.70 دولار للأونصة بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما الإثنين.
وصعد البلاتين 0.3 % إلى 1049.55 دولار للأونصة، في حين انخفض البلاديوم 0.8 % إلى 1017.73 دولار للأونصة.

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