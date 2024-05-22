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كوريا الجنوبية تبقي الحظر على عمليات البيع المكشوف للأسهم

كوريا الجنوبية تبقي الحظر على عمليات البيع المكشوف للأسهم
"رويترز"
سول : د ب أ
  • الاربعاء 22 مايو 2024 9:45 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 10:43 صباحا

تعتزم كوريا الجنوبية الإبقاء على الحظر الحالي على عمليات البيع على المكشوف للأسهم في البورصة الكورية حتى يتم تطبيق النظام المناسب.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر في رئاسة الجمهورية قوله إن الدولة تسعى لفرض إجراءات جديدة لتشجيع الشركات المدرجة على تحسين عوائد المساهمين بما في ذلك طرق لتحسين حوكمة الشركات وخفض ضريبة الشركات وضريبة التوزيعات النقدية للأفرد.

من ناحيتها أشارت "بلومبرغ" إلى أن كوريا الجنوبية فرضت الحظر على عمليات البيع على المكشوف للأسهم في نوفمبر الماضي على أن ينتهي أجل القرار في يونيو المقبل.

يذكر أن عمليات البيع على المكشوف تعني بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء. وتستخدم سياسة البيع المكشوف إذا توقع المستثمر هبوط سعر ورقة مالية كسهم تجاري أو سند في المستقبل القريب، وهي سياسة معاكسة لسياسة الشراء بغرض الربح من ارتفاع الأسعار في المستقبل.

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