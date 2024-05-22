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  • الدولار يستقر مع حث الفيدرالي للمستثمرين على الصبر بشأن مسار الفائدة

الدولار يستقر مع حث الفيدرالي للمستثمرين على الصبر بشأن مسار الفائدة

الدولار يستقر مع حث الفيدرالي للمستثمرين على الصبر بشأن مسار الفائدة
"رويترز"
طوكيو : رويترز
  • الاربعاء 22 مايو 2024 9:30 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 1:23 مساء

استقر الدولار مقابل مجموعة من العملات اليوم مع تقييم المستثمرين لدعوات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي بالتحلي بالصبر وترقب إعلان محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك تلمسا لمزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
لكن الدولار النيوزيلندي قفز بعد أن رفع بنك الاحتياطي في نيوزيلندا توقعاته لذروة أسعار الفائدة في أحدث اجتماع للسياسة النقدية.
ومع غياب أي عوامل أخرى تذكر لتوجيه السوق فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، واصلت العملات الرئيسة التحرك في نطاق ضيق.
واستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير مقابل سلة عملات عند 104.65، بعد صعود وجيز إلى 104.76 مساء.
وقفز الدولار النيوزيلندي إلى 0.6152 وهو أعلى مستوياته منذ 14 مارس. وسجل في أحدث معاملاته صعودا بنسبة 0.4 % مقابل الدولار إلى 0.6117 دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني واستقر عند 1.2709 دولار، ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين لامسه أمس مع ترقب السوق لتقرير تضخم مهم في بريطانيا من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم.
واستقر اليورو عند 1.0853 دولار. بينما صعد الين مقابل الدولار 0.1 % إلى 156.35. وظل الين دون تغير يذكر بعد بيانات أظهرت أن صادرات اليابان زادت 8.3 % في أبريل على أساس سنوي. وبالنسبة للعملات الرقمية تراجعت بيتكوين في أحدث معاملاتها 0.2 % إلى 69571 دولارا. وارتفعت عملة إيثر 0.09 % في أحدث المعاملات إلى 3748.80 دولار بعد بلوغ أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس أمس.

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