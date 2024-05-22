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  • "سال" تستأجر مرافق الشحن الجوي في مطار الرياض بـ 458 مليون ريال لـ 20 عاما

"سال" تستأجر مرافق الشحن الجوي في مطار الرياض بـ 458 مليون ريال لـ 20 عاما

"سال" تستأجر مرافق الشحن الجوي في مطار الرياض بـ 458 مليون ريال لـ 20 عاما
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 22 مايو 2024 9:15 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 10:41 صباحا

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، توقيع اتفاقية مشتركة ملزمة مع شركة مطارات الرياض لإيجار وتطوير مرافق الشحن الجوي بقرية الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، إن مساحة مرافق الشحن الجوي تبلغ 90 ألف متر مربع وسيتم استئجارها لمدة 20 عاما لتطويرها وتأهيلها، حيث يبلغ قيمة العقد 458 مليون ريال لكامل مدة الاتفاقية، أو نسبة مشاركة سنوية في الإيرادات تراوح من 4 الى 6.5 % خلال مدة العقد أيهما أعلى.

وأوضحت "سال" أن الاتفاقية قد تؤدي إلى تخفيض تكاليف الإيجار لمبلغ يصل لـ 500 مليون ريال سعودي على مدى فترة الإيجار البالغة 20 عاما مع قيمة استثمار متوقعة بـ 350 مليون ريال.

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