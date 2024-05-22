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  • "سبكيم" : تحويل 2.09 مليار ريال من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

"سبكيم" : تحويل 2.09 مليار ريال من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

"سبكيم" : تحويل 2.09 مليار ريال من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 22 مايو 2024 9:00 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 10:35 صباحا

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، موافقة الجمعية العامة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 2.09 مليار ريال، كما في القوائم المالية للعام المالي 2023 إلى الأرباح المبقاة.

وقال الشركة في بيان عبر "تداول"، إن الجمعية خلال اجتماعها أمس وافقت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة 8.2 مليون كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة لمدة 10 أعوام إضافية تبداأ من تاريخها، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

كما قررت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع أو نصف سنوي عن العام المالي 2024.

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